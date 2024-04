Evento imperdível para os amantes de café!

Alto contraste

30º Encontro Estadual de Cafeicultores ocorre na próxima quarta-feira (10)

O 30º Encontro Estadual de Cafeicultores vai ser realizado na próxima quarta-feira (10), às 8h30, no Recinto José Garcia Molina da ExpoLondrina. O objetivo do evento é o fortalecimento da cadeia produtiva. Interessados em participar do evento devem fazer inscrição antecipada AQUI.

