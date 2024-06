Evento internacional discute o futuro da energia limpa no Rio de Janeiro Evento reúne autoridades do mundo todo no Rio de Janeiro para debater o futuro da energia limpa. Confira todos os detalhes na reportagem...

Ric|Do R7 18/06/2024 - 21h23 (Atualizado em 18/06/2024 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share