Evento REPENSE: Cassio Luciw e Laila Sol anunciam novidades da RICtv Conectada

O REPENSE, evento organizado pelo Grupo Ric na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu na noite da última terça-feira (19). Mais de 300 convidados selecionados entre os principais profissionais da publicidade e do marketing do Paraná estiveram presentes. Cassio Luciw, head of digital do Grupo Ric, e Laila Sol, head of growth marketing do Grupo Ric falaram sobre o consumo de vídeo na TV e sobre a nova plataforma RICtv Conectada.

