Evento REPENSE: Inovação e Networking no Grupo Ric

REPENSE: “Somos um grupo de constante inovação”, diz Leonardo Petrelli REPENSE: “Somos um grupo de constante inovação”, diz Leonardo Petrelli (Ric)

O REPENSE, evento organizado pelo Grupo Ric na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu na noite da última terça-feira (19). Mais de 300 convidados selecionados entre os principais profissionais da publicidade e do marketing do Paraná estiveram presentes. Segundo o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, o Grupo Ric está sempre em constante inovação.

