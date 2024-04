Alto contraste

Ex-policial Guaranho, acusado de matar Arruda, é internado em estado grave Ex-policial Guaranho, acusado de matar Arruda, é internado em estado grave (Ric)

O ex-policial Jorge Guaranho, réu acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda, está internado em estado grave em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, nesta sexta-feira (5). A informação de que o acusado está ferido foi confirmada pela defesa, representada pelo advogado Samir Mattar Assad.

