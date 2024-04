Expectativa da sentença no julgamento do Caso Daniel

Tempo real: expectativa da sentença marca terceiro dia do julgamento do Caso Daniel

Está marcado para esta quarta-feira (20) o terceiro dia do julgamento do Caso Daniel. A expectativa é que as sentenças dos sete réus que respondem pelo crime sejam definidas.

