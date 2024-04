ExpoLondrina 2024: Carreata e shows abertos ao público agitam Londrina neste domingo

Alto contraste

ExpoLondrina traz carreata e shows abertos ao público neste domingo (17)

A ExpoLondrina 2024 começa só em abril, mas irá promover uma carreata e shows abertos ao público neste domingo (17). As ações fazem parte do projeto #EXPONASRUAS, da Sociedade Rural do Paraná (SRP).

