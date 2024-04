Filme erótico exibido em recepção de ala pediátrica causa indignação

Alto contraste

VÍDEO: Filme erótico é exibido em recepção de ala pediátrica e gera revolta

Um filme erótico foi exibido nas televisões de uma recepção da ala pediátrica do Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica (ES), no domingo (17). Os pais presentes no local ficaram revoltados com a situação.

