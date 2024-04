Final do Campeonato Paranaense: Maringá x Athletico com 8 mil ingressos vendidos

Maringá x Athletico: final do Campeonato Paranaense já tem 8 mil ingressos vendidos

O primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, Maringá x Athletico, já tem 8 mil ingressos vendidos. A partida de ida será no sábado (30), às 17h, no Willie Davids.

