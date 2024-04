Flamengo x Fluminense: o clássico carioca que promete agitar o Maracanã

Alto contraste

Após uma semana, Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar no Maracanã neste sábado (16) às 21h em jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time do técnico Tite chega com vantagem para a decisão final.

