Forte temporal causa estragos e destruição em Fazenda Rio Grande, PR

Um temporal com ventos intensos derrubou sete árvores e deixou 13 residências destelhadas na tarde deste sábado (16), em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Ainda, o vendaval danificou parte da estrutura da Festa do Churrasco, que acontece no município. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos chegaram a 65 km/h durante a tarde.

