Frente Fria no Paraná: temperaturas caem e não há risco de temporal no fim de semana Frente Fria no Paraná: temperaturas caem e não há risco de temporal no fim de semana (Ric)

A frente fria que atinge o Sul do Brasil deve derrubar as temperaturas no Paraná durante o fim de semana. Não há risco de temporal, segundo a previsão do Clima Tempo. Confira.

