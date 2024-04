Alto contraste

A+

A-

Carga de 5,8 toneladas de maconha é apreendida em Guaíra Carga de 5,8 toneladas de maconha é apreendida em Guaíra (Ric)

Uma carga de 5,8 toneladas de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último sábado (16), na região de Guaíra, no Oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Carga de 5,8 toneladas de maconha é apreendida em Guaíra

• Chuva intensa provoca estragos em Londrina neste domingo (17)

• RIC Notícias Dia Ao Vivo | 18/03/2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.