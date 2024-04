Grave acidente interdita BR-277 em Guarapuava

Alto contraste

BR-277 é totalmente interditada após acidente em Guarapuava BR-277 é totalmente interditada após acidente em Guarapuava (Ric)

Um grave acidente entre um carro e um caminhão interdita totalmente a BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21), na altura do km 370.

