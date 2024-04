Grave acidente: motociclista colide com ônibus em Londrina

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com ônibus no PR Motociclista fica gravemente ferido após colidir com ônibus no PR (Ric)

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito em Londrina, no norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (21). Conforme testemunhas, ele teria avançado a preferencial e acabou colidindo com um ônibus.

