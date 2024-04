Grave acidente na Estrada da Ribeira resulta em morte de motorista

Alto contraste

Motorista morre em acidente com caminhão na Estrada da Ribeira

Um grave acidente entre um carro e um caminhão terminou em morte na madrugada desta terça-feira (26), na BR-476, no trecho conhecido como Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista de um Volkswagen Polo, não resistiu após bater de frente com um caminhão, que estava carregado com cimentos, e seguia no sentido contrário.

