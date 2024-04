Grávida com dengue tem parto induzido e morre no dia seguinte

Uma grávida de 25 anos com suspeita de dengue morreu em Londrina um dia após ter seu parto induzido. O bebê nasceu prematuro, com 31 semanas, no Hospital Universitário (HU) de Londrina, no sábado (6).

