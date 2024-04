Alto contraste

Grupo é investigado por lavagem de dinheiro, prejuízo é de R$ 47 milhões

Na manhã desta quinta-feira (4) aconteceu uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crime de estelionato e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado é de R$ 47 milhões. A ação contra o grupo investigado, que aconteceu em Guaratuba, no Litoral do Paraná, é uma colaboração entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

