Helicóptero com empresários cai em alagado no Paraná

Helicóptero com empresários cai dentro de alagado e aeronave afunda, no PR

Um helicóptero caiu dentro do alagado do Iguaçu na comunidade de Cachoeira, na cidade de Candói, no centro-sul do Paraná. A situação foi registrada na noite deste sábado (16), por volta das 20h. A aeronave era ocupada por duas pessoas, um casal de empresários. Eles seriam moradores dos Campos Gerais do Paraná e estariam passando o final de semana em um condomínio nas proximidades do alagado.

