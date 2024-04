Helicóptero de empresários desaparecido: Mistério na represa de Candói

Alto contraste

Helicóptero de empresários que caiu no Paraná segue desaparecido Helicóptero de empresários que caiu no Paraná segue desaparecido (Ric)

O helicóptero de empresários que caiu dentro de uma represa na comunidade de Cachoeira, na cidade de Candói, no Paraná, segue desaparecido nesta segunda (18), de acordo com o Corpo de Bombeiros (CB). O acidente aconteceu no último sábado (16) e ninguém se feriu.

