Homem acusado de participar de chacina é capturado pela polícia no Paraná

Um homem acusado de participar de uma chacina em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí (PI), foi preso pela Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar em Marialva, noroeste do Paraná.

