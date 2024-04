Homem armado morre em confronto com a PM em Londrina

Homem que planejava matar policiais morre em confronto com a PM Homem que planejava matar policiais morre em confronto com a PM (Ric)

Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) na zona leste de Londrina, no norte do Paraná, neste domingo (17). O suspeito teria ido buscar uma arma na região, planejando matar agentes de segurança pública.

