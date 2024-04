Homem comete feminicídio durante churrasco após reatar relacionamento

Alto contraste

Um homem matou a companheira com uma facada durante um churrasco, na última sexta-feira (29), em Cascavel, no Oeste do Paraná. A vítima tinha uma medida protetiva contra o companheiro, mas havia reatado o relacionamento há alguns dias.

