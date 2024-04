 Homem de 50 anos é preso acusado de abusar e engravidar enteada

Alto contraste

Um homem de 50 anos foi preso por estupro de vulnerável em Jacarezinho, no norte do Paraná, na quarta-feira (26). Acompanhada do pai, a enteada do suspeito compareceu à delegacia da Polícia Civil (PC) no dia 18 de março e denunciou o padrasto. A menina acabou engravidando por conta dos abusos.

