Homem é encontrado morto em fazenda com parte do corpo devorada por porcos

Homem é encontrado morto com parte do corpo devorada por porcos

Um homem foi encontrado morto em uma fazenda dentro de um chiqueiro, os porcos comeram partes do corpo da vítima. O caso foi registrado em Cachoeira Alta (GO), no dia 23 de março.

