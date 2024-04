Homem é executado a tiros dentro de casa no norte do Paraná: a trágica história que chocou a cidade

Um homem, de 27 anos, foi executado a tiros dentro da própria casa na cidade de Jataizinho, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima contou que vários indivíduos invadiram o quarto em que o casal dorme e efetuaram os disparos. O crime ocorreu na noite de terça-feira (19).

