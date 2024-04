Homem é preso por abusar e engravidar irmã de 14 anos no Paraná

Homem condenado por abusar e engravidar irmã de 14 anos é preso no PR Homem condenado por abusar e engravidar irmã de 14 anos é preso no PR (Ric)

Um homem de 42 anos foi preso por abusar sexualmente e engravidar a própria irmã, com 14 anos na época. O crime aconteceu em 2007, no município de Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

