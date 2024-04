Alto contraste

Homem é preso por assédio após fotografar enteadas no banho

Um homem foi preso por assédio sexual após fotografar suas enteadas tomando banho. De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas são duas crianças, de 10 e 4 anos. A mãe das meninas foi quem denunciou o suspeito. O caso ocorreu em Marilândia do Sul, no norte do Paraná.

