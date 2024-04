Homem preso após invadir apartamento e atacar ex-companheira com faca em Londrina

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após invadir o apartamento e atacar a ex-companheira com uma faca na zona norte de Londrina, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência na manhã desta segunda-feira (1º), o suspeito também tentou ferir o atual namorado da vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Caminhão tomba sobre a ponte do Rio Ligeiro, no PR, e quase cai na água; vídeo

Publicidade

• Danilo Queixada, ex-participante do Ídolos morre na França aos 40 anos

• Conheça as ‘pêssankas’ ucranianas; ovos pintados são tradição no leste europeu

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.