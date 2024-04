Identificação da vítima fatal em acidente trágico na PR-444

Alto contraste

O homem que morreu no acidente entre uma caminhonete e um ônibus de viagem na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, no último domingo (7) foi identificado. Trata-se de Sérgio Adriano Cruz, de 46 anos, que dirigia a Ford Ranger.

