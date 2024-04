Identificação das vítimas do acidente na BR-376

Alto contraste

Vítimas de acidente com caminhão desgovernado na BR-376 são identificadas

O casal que morreu vítima do acidente com um caminhão desgovernado na BR-376 nesta segunda-feira (18) foi identificado. O acidente aconteceu no km 671 em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

