Identificadas as vítimas do desabamento em mercado no PR

Alto contraste

A+

A-

Três funcionárias: Vítimas de desabamento em mercado no PR são identificadas Três funcionárias: Vítimas de desabamento em mercado no PR são identificadas (Ric)

As três vítimas de um desabamento de teto em um supermercado em Pontal do Paraná, no Litoral, foram identificadas neste sábado (23). As mulheres, que foram encontradas mortes nos escombros do estabelecimento, eram funcionárias do mercado, que tinha sido inaugurado na manhã desta sexta-feira (22).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Três funcionárias: Vítimas de desabamento em mercado no PR são identificadas

• Assista o RIC Rural ao vivo | 24/03/2024

• Balanço Geral Curitiba Ao Vivo | 25/03/2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.