Idoso passa mal e morre em UPA: família aponta negligência

Sebastião Barros Marinho, de 64 anos, trabalhava como pedreiro, era casado e tinha oito filhos. Nesta terça-feira (02), o idoso passou mal e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol, em Londrina, no norte do Paraná. Ele morreu ao dar entrada na UPA e os parentes afirmam que houve negligência no atendimento.

