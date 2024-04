Imagem chocante mostra acidente entre carro e duas carretas

Alto contraste

Vídeo mostra momento em que motorista é prensado entre carretas Vídeo mostra momento em que motorista é prensado entre carretas (Ric)

O acidente envolvendo um carro e duas carretas que ocorreu na manhã desta segunda-feira (1), no Contorno Sul, na BR-376, bairro Caiuá, em Curitiba, foi registrado por uma câmera da região. O motorista do automóvel Toyota que ficou prensado entre as carretas morreu no local.

