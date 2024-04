Imagens chocantes do acidente na PR-092

Alto contraste

A+

A-

Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa vítima fatal no PR Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa vítima fatal no PR (Ric)

Um grave acidente envolvendo quatro veículos foi registrado no km 272+100 m da PR-092, em Siqueira Campos, no norte do Paraná, nesta quinta-feira (21). Um homem morreu no local e três pessoas tiveram ferimentos leves.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Menino de 3 anos esquecido dentro de carro morre após 8 dias internado

• Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa vítima fatal no PR

• Obras na Linha Verde causam alteração no trânsito a partir desta sexta (22)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.