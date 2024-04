Impactante: Criança é atropelada em calçada por carro desgovernado

Alto contraste

A+

A-

Uma criança, de 11 anos, foi atropelada após um acidente de trânsito em Cascavel, na região oeste do Paraná. Na manhã desta segunda-feira (8), a estudante seguia pela calçada, porém, próximo ao cruzamento a um cruzamento desceu do meio-fio, pois no local não havia mais estrutura de calçada. Quando a menina estava no canto da via foi atingida por um carro desgovernado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Moradora de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão no Nota Paraná; veja bairro

• Rapper Emicida será principal atração da Virada Cultural de Maringá

• Coritiba anuncia o volante Morelli, do Maringá, como reforço por empréstimo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.