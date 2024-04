Imperdível: Zico Lamour no Curitiba Comedy Club!

Alto contraste

Humorista Zico Lamour se apresenta nesta quinta (21) no Curitiba Comedy Club

O humorista Zico Lamur, um dos imitadores mais renomados do Brasil, se apresenta nesta quinta-feira (21) no Curitiba Comedy Club, em Curitiba. O show de stand up reúne diversos personagens em um só espetáculo, onde Zico Lamour passeia pela política, esporte e religião com as suas imitações brilhantes.

