Imposto de Renda 2024: Saiba quem deve declarar e prazo para entrega

Entrega do Imposto de Renda 2024 começa nesta sexta (15); veja quem deve declarar

O prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 começa às 8h desta sexta-feira (15) e vai até o dia 31 de maio. Os contribuintes podem realizar o download do programa gerador, no portal da Receita Federal, e fazer o acerto das contas do ano-base 2023.

