Incêndio destrói ônibus na PR-444, mas motorista escapa ileso

Alto contraste

A+

A-

Ônibus pega fogo e motorista sai ileso no norte do Paraná Ônibus pega fogo e motorista sai ileso no norte do Paraná (Ric)

Um ônibus ficou completamente destruído após pegar fogo na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. O motorista, um homem de 60 anos, conseguiu sair ileso antes que as chamas tomassem o veículo por completo. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (20).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Vape explode e fica cravado em crânio de homem; veja imagens

• Frente fria derruba temperaturas em Curitiba; mínima chega a 13ºC no final de semana

• Homem que estava embaixo de caminhão morre atropelado no Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.