Investigação em andamento: acidente fatal no Contorno Sul

Contorno Sul: polícia apura se caminhão que prensou carro estava em alta velocidade

A Polícia Civil do Paraná investiga se um dos caminhões envolvidos no acidente que matou o motorista de um carro no Contorno Sul, em Curitiba, estava em alta velocidade. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (2), o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) afirmou que aguarda laudos da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística. A vítima se trata do repórter fotográfico Chuniti Kawamura, de 74 anos.

