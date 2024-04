IPTU Foz do Iguaçu: aproveite o desconto de 10% até sexta-feira (22)

O prazo para pagar a cota única do IPTU em Foz do Iguaçu com desconto se encerra na próxima sexta-feira (22). O imposto já pode ser pago pelos contribuintes, seja de uma vez só ou de forma parcelada.

