Janela partidária: Vereadores têm até sexta-feira para trocar de partido

Alto contraste

A+

A-

Janela partidária: Prazo para vereadores trocarem de partido termina nesta sexta Janela partidária: Prazo para vereadores trocarem de partido termina nesta sexta (Ric)

Os vereadores interessados em trocar de partido podem aproveitar a janela partidária até esta sexta-feira (5). Durante 30 dias, uma Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantiu que vereadores e vereadoras mudassem de sigla, sem que sejam punidos com a perda do mandato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Polícia isola praia para que foca possa relaxar ao sol; veja imagens

• ExpoLondrina estreia com shows das duplas Victor & Leo e Maiara & Maraisa

• Começa hoje uma das feiras mais importantes doagronegócio brasileiro, a Expo Londrina 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.