Jasson Goulart se junta ao Republicanos e promete novidades para as eleições

Esta semana está cheia de novidades no cenário político de Curitiba. Com o prazo de filiação para a disputa das eleições municipais se aproximando do fim, figuras importantes, tanto da política quanto de outros campos, estão se movimentando para ingressar em um partido e concorrer nas próximas eleições. Um desses casos é a filiação do jornalista e apresentador de TV Jasson Goulart ao partido Republicanos.

