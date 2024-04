Jovens se unem em peregrinação de 80 km no Paraná

Páscoa: Jovens fazem peregrinação de 80 km no Paraná

Cerca de 190 jovens, entre 15 e 35 anos, começaram uma peregrinação de 80 km, chamada de Cruzada do Homem Novo, em Londrina, No Norte do Paraná. A caminhada iniciou na manhã desta quinta-feira (28), quatro dias antes da Páscoa.

