Julgamento do Caso Daniel: Acompanhe em tempo real

Tempo real: acompanhe o 2º dia do júri da morte do jogador Daniel

Os jurados, réus, equipes de advogados, promotoria e profissionais de imprensa retornam nesta terça-feira (19) ao Fórum de São José dos Pinhais para o segundo dia do júri do Caso Daniel. A expectativa é que as oitivas sejam retomadas às 8h30, com o depoimento de mais cinco réus.

