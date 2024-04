Julgamento do Caso Daniel: Suspensão após 11 horas

Alto contraste

Caso Daniel: julgamento da morte do jogador é suspenso após 11 horas Caso Daniel: julgamento da morte do jogador é suspenso após 11 horas (Ric)

O segundo dia de julgamento do Caso Daniel foi suspenso na noite desta terça-feira (19), no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O retorno do júri está marcado para às 8h30 de quarta-feira (20).

