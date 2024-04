Júri do delegado acusado de matar esposa e enteada é adiado para julho

O júri popular do réu Erick Busetti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza e a enteada Ana Carolina de Souza, foi adiado na manhã desta segunda-feira (8). A juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler aceitou um pedido da equipe de defesa do réu e confirmou o adiamento para o dia 1º de julho. Com a definição, a data limite de análise e qualquer nova argumentação é 20 de junho.

