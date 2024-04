Laila Sol: A inovação da RICtv Record no Streaming Brasil 2024

Alto contraste

Laila Sol apresenta o trabalho da RICtv Record durante o Streaming Brasil 2024 Laila Sol apresenta o trabalho da RICtv Record durante o Streaming Brasil 2024 (Ric)

Laila Sol, líder de marketing do Grupo Ric, participa do Streaming Brasil 2024, abordando a TV 3.0 e o streaming no Brasil, em São Paulo, no dia 11 de abril. Ela vai destacar a iniciativa pioneira do Grupo Ric com a TV Conectada em TV aberta.

