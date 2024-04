Litoral do Paraná bate recorde de temperatura nesta quinta-feira

Alto contraste

A+

A-

Litoral do Paraná registra 40°C nesta quinta-feira (21) Litoral do Paraná registra 40°C nesta quinta-feira (21) (Ric)

O litoral do Paraná foi o local mais quente do Brasil nesta quinta-feira (21), chegando a registrar mais de 40°C em duas cidades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as duas cidades mais quentes do país foram Antonina e Morretes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Litoral do Paraná registra 40°C nesta quinta-feira (21)

• Frente fria causa rajadas de vento de 140 km/h no Sul do Brasil

• Hospital Universitário de Londrina tem 228% de lotação e restringe atendimento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.