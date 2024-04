Alto contraste

Londrina disponibiliza vacina da gripe para grupos prioritários

Todas as 54 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina, no norte do Paraná, começaram a aplicar a vacina da gripe nesta segunda-feira (25). De acordo com a Prefeitura de Londrina, o imunizante é destinado para os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde.

